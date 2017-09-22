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Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче "Динамо" - "Зенит"

Спорт
22 сентября, 11:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча 1/16 финала Кубка России между двумя петербургскими клубами завершилась победой "Динамо" в добавленное время со счетом 3:2

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Арбитр Павел Кукоян показывает желтую карточку игроку "Зенита" Кириллу Капленко

Арбитр Павел Кукоян показывает желтую карточку игроку "Зенита" Кириллу Капленко

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Работу российского арбитра Павла Кукуяна на матче 1/16 финала Кубка России между петербургскими клубами "Динамо" и "Зенит" можно оценить как положительную. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

В четверг в матче Кубка страны "Динамо" в дополнительное время победило "Зенит" со счетом 3:2. После игры главный тренер зенитовцев Роберто Манчини заявил, что встреча была омрачена судейскими ошибками, но не стал конкретизировать, какими.

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"Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске под контролем таких преподавателей, как [Андрей] Бутенко, [Юрий] Баскаков и [Максим] Лаюшкин, также там был ваш покорный слуга. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге ("Тосно" - "СКА-Хабаровск" 18 августа, 0:0 - прим. ТАСС) и будет работать дальше", - сообщил Будогосский.

"Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет. Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, - это право тренера", - добавил руководитель департамента.

После этого матча "Зенит" продолжает выступление в двух турнирах - чемпионате России и Лиге Европы. После 10 туров чемпионата РФПЛ петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. На стадии группового этапа еврокубка "Зенит" провел одну игру с македонским "Вардаром", в которой победил со счетом 5:0.

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