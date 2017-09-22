FIBA раскритиковала проект предложенного Евролигой календаря

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) подвергла критике проект международного календаря, предложенного Евролигой. Заявление ФИБА приводится на официальном сайте организации.

В четверг Евролига представила FIBA и клубам проект нового календаря, основанного на пяти принципах: сборные нуждаются в лучших игроках для официальных матчей, национальным федерациям необходимо, чтобы сборные проводили квалификационные матчи на домашнем паркете, игры сборных должны занимать четыре недели в сезоне, а также еще две недели - на подготовку. Клубный календарь должен занимать 38 недель в сезон, профессиональным баскетболистам требуются минимум четыре недели полноценного отдыха.

"FIBA принимает к сведению так называемое "предложение" нового календаря, - говорится в заявлении. - Однако мы расцениваем его как диверсию. Предложение, поступившее за два месяца до старта квалификации Кубка мира (ранее - чемпионата мира - прим. ТАСС) ужать отборочный турнир до четырех месяцев в июне и подразумевающее смещение сроков проведения главного турнира под эгидой FIBA с сентября на июль 2019 года, просто несерьезно и поэтому неприемлемо".

При этом в FIBA подчеркнули, что сейчас "не время для дальнейшей конфронтации", и что организация готова изучать предложения, которые составляются с учетом уважения к интересам национальных команд.

Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне стартует 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года. Плей-офф начнется 17 апреля и закончится 1 мая. "Финал четырех" пройдет в сербском Белграде с 18 по 20 мая.