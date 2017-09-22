Плющев: вопросы к судьям в КХЛ могут быть при обилии удалений в матче равных команд

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МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы по судейству в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) могут возникнуть в случае обилия удалений в игре равных по классу команд. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный арбитр лиги Владимир Плющев.
Ранее портал "Бизнес-Онлайн" привел видеозапись, на которой главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев подверг критике судейство матча своей команды со СКА (2:7). Губернатор Омской области Виктор Назаров в Instagram также раскритиковал работу судей после игры "Авангарда" со СКА (1:3), прошедшей в четверг.
"Чем выше класс команды, тем меньше она удаляется. Чем ниже ее класс, тем больше она фолит, потому что соперник компенсирует свои недостатки в технике и тактике самоотдачей и самоотверженностью на грани фола, - сказал Плющев. - Если играют две классные команды, и у одной 10 штрафных минут, а у другой - две, то возникают такие вопросы. А когда одна команда находится наверху, а другая - внизу и предъявляет такие претензии, то надо разбираться, в чем причины этого".
"Не думаю, что между СКА и "Авангардом" очень большая разница, но по комплектованию, стилю, тренерским кадрам СКА, конечно, выше. То, что ошибки существуют у арбитров, наверняка есть, но это человеческий фактор - судьи так же ошибаются, как и хоккеисты. Я смотрел, к примеру, матч СКА со "Спартаком" и никаких проблем с судейством особо не увидел. Просто есть судьи выше классом, есть - ниже, и в свое время для этого мы применяли рейтинговую таблицу, согласно которой на матчи с лидерами назначали судей, умеющих работать на высоком уровне", - добавил он.