Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России на зимних Олимпийских играх в Республике Корея в 2018 году.
"По заявочной книге любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России опасения по поводу обеспечения безопасности на предстоящих соревнованиях. Представитель Кремля напомнил, что пункт о безопасности включался в заявочную книгу РФ к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. "Так делает любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры", - добавил он.
"Каких-либо дополнительных соображений на этот счет у нас нет", - заявил Песков.