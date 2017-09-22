Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России на зимних Олимпийских играх в Республике Корея в 2018 году.

"По заявочной книге любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России опасения по поводу обеспечения безопасности на предстоящих соревнованиях. Представитель Кремля напомнил, что пункт о безопасности включался в заявочную книгу РФ к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. "Так делает любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры", - добавил он.

"Каких-либо дополнительных соображений на этот счет у нас нет", - заявил Песков.