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Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018

Спорт
22 сентября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Представитель Кремля напомнил, что пункт о безопасности включался в заявочную книгу РФ к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России на зимних Олимпийских играх в Республике Корея в 2018 году.

"По заявочной книге любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России опасения по поводу обеспечения безопасности на предстоящих соревнованиях. Представитель Кремля напомнил, что пункт о безопасности включался в заявочную книгу РФ к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. "Так делает любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры", - добавил он.

"Каких-либо дополнительных соображений на этот счет у нас нет", - заявил Песков.

 

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