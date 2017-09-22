Международный союз велосипедистов с 2018 года хочет ввести должность видеоарбитра

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) хочет ввести со следующего года новую должность - судьи, который будет отслеживать нарушения в гонке по видео и докладывать об этом главному арбитру соревнований. Об этом сообщает голландский портал NU.nl.
Этот вопрос обсуждался на конференции UCI, которая прошла в норвежском Бергене. Тему введения должности видеоарбитра на обсуждение вынес президент Бельгийской федерации велоспорта и член руководящего комитета UCI Том Ван Дамм. Видеоарбитр будет отслеживать нарушения правил, но сам не сможет выносить наказание.
"Член жюри сможет в прямом эфире смотреть все видеоизображения. Как только он заметит какое-либо нарушение правил, то он будет говорить о нем председателю судейской комиссии. Видеоарбитр будет сигнализировать о нарушениях, но не выносить решения. Это остается в компетенции судейской комиссии, которая может немедленно вмешаться в гонку", - объяснил Ван Дамм.
Это предложение продиктовано тем, что часто судьи за аналогичные нарушения наказывают одних гонщиков и не наказывают других, так как не замечают нарушение, в отличие от телезрителей. Нововведение может помочь судьям работать быстрее и эффективнее.