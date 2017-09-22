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Фурсенко: вылет "Зенита" из Кубка во многом предопределен подготовкой к ближайшим играм

Спорт
22 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По мнению президента клуба из Санкт-Петербурга, критика судейства главным тренером команды Роберто Манчини связана с эмоциями

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Поражение "Зенита" от санкт-петербургского "Динамо" в матче Кубка России по футболу во многом предопределен подготовкой сине-бело-голубых к предстоящей игре чемпионата страны с "Краснодаром". Об этом ТАСС заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Встреча 1/16 финала Кубка страны, которая прошла в четверг на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась победой выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Динамо" в дополнительное время со счетом 3:2.

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"Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно, - прокомментировал результат Фурсенко. - Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят "Зенит" в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из "Динамо" были мотивированы за гранью. Плюс такая неожиданность как удаление (на 10-й минуте красную карточку получил защитник "Зенита" Миха Мевля - прим. ТАСС). В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат".

"Предстоящий матч с "Краснодаром" (пройдет 24 сентября в Краснодаре - прим. ТАСС) очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за 6 очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с "Краснодаром" и "Реал Сосьедад", - также сказал собеседник ТАСС.

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После матча с "Динамо" с критикой судейства выступил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини. "Думаю, это эмоциональная реакция, потому что он тренер - победитель, он завоевывал Кубки в каждом чемпионате, в котором работал. Конечно, желание завоевать кубок было большим. Но очень высокая мотивация соперника сыграла роль", - объяснил Фурсенко.

"Наверное, не нужно было [Мевле] класть на соперника руку, потому что, как только он почувствовал касание руки, он сразу упал. Мне некорректно комментировать решение судей, но я могу говорить то, что видел: еще один наш защитник был рядом и вратарь. А дальше - как трактует то или иное решение сам судья", - поделился мнением президент "Зенита".

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