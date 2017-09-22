Фурсенко: Новосельцев в игре с "Динамо" показал, что на него можно рассчитывать

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник "Зенита" Иван Новосельцев в игре Кубка России с санкт-петербургским "Зенитом" показал, что на него можно рассчитывать. Об этом ТАСС заявил президент сине-бело- голубых Сергей Фурсенко.

Встреча 1/16 финала Кубка, которая прошла в четверг на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась победой выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Динамо" в дополнительное время со счетом 3:2. Новосельцев, приобретенный "Зенитом" в августе прошлого года, вышел на поле впервые с декабря.

"Ваня очень прилично отыграл, я его поздравляю. Он показал, что у нас есть еще один защитник, на которого можно рассчитывать", - прокомментировал выступление 26-летнего игрока Фурсенко.

Он также ответил тем, кто критиковал после встречи вратаря команды Юрия Лодыгина: "Критикуют всегда и везде и по любому поводу, можно критиковать кого угодно, но каждый знает свои ошибки и сам должен преодолеть проблемы, которые существуют. Юра - хороший вратарь, а оценивать его игру должны тренеры вратарей команды".

Собеседник ТАСС также отметил игру 18-летнего белорусского полузащитника Кирилла Капленко: "Его можно только похвалить. С одной стороны, он совсем молодой игрок, всего 18 лет, с другой, он играл не на своей позиции, его никто не наигрывал на позиции центрального защитника. А в таком возрасте и не на своей позиции невозможно сыграть без ошибок, так что он должен быть только поощрен. Он старался и реально отрабатывал, но от ошибок никто не застрахован, особенно в 18 лет".

Следующий матч "Зенит" проведет 24 сентября - в 11-м туре чемпионата страны сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром".