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Болельщики отметили успехи борца Балтуева, собрав для него более 100 тыс. рублей

Спорт
22 сентября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В сообществе "Борцы Бурятии" в социальной сети "ВКонтакте" в начале сентября был объявлен сбор средств для награждения Балтуева за его успехи

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ТАСС, 22 сентября. Бурятские болельщики отметили успехи молодого российского борца Федора Балтуева, ставшего чемпионом мира и Европы среди юношей, собрав для него в интернете более 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). 

В сообществе "Борцы Бурятии" в социальной сети "ВКонтакте" в начале сентября был объявлен сбор средств для награждения Балтуева за его успехи. За 11 дней было собрано 100 тысяч 500 рублей. Минимальное пожертвование равнялось 50 рублям, а максимальное - 10 тысячам.
Всего в сборе средств приняли участие 236 человек.

Балтуев является чемпионом мира и Европы по вольной борьбе среди юношей. Также он стал чемпионом мира среди кадетов.

 

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