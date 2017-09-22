КХЛ ведет разбирательство записи высказываний президента "Авангарда" о судействе

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МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает видеозапись с выступлением президента "Авангарда" Владимира Шалаева перед пресс-конференцией после матча со СКА (1:3). Об этом ТАСС рассказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.
В четверг после игры СКА и "Авангарда" Шалаев перед общением главных тренеров команд с журналистами публично поблагодарил судей за работу в той игре, видеозапись выложила газета "Спорт-Экспресс". Позднее губернатор Омской области Виктор Назаров на своей странице в Instagram назвал судейство в матче отвратительным.
"В данный момент мы рассматриваем записи Владимира Тимофеевича Шалаева и [игрока "Авангарда" Николая] Лемтюгова (после матча он оценил работу судей, в частности, заявив, что арбитры не должны ломать такие игры), - сказал Анисимов. - Я хорошо знаю Владимира Тимофеевича, в свое время он, будучи управляющим лиги, яростно и хорошо защищал судей, но сейчас, видимо, немного вышло по-другому. Я же не говорю, что он как-то их оскорбил, я сказал, что он говорил про судейство, а в регламенте КХЛ говорится про обсуждение судейства".
Также Анисимов подтвердил информацию, что главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев будет оштрафован за высказывания о работе судей в матче со СКА (2:7). Ранее об этом сообщил портал "Бизнес-Онлайн", который выложил видеозапись со словами Гулявцева. Портал также сообщил, что Гулявцев будет оштрафован на 300 тысяч рублей.
"Закон для всех один, и нужно жить по нему. Сумму штрафа называть некорректно - ее все знают. Все читают регламент и знают, что есть разные суммы в зависимости от того, что ты комментируешь", - отметил Анисимов.