Власти Орловской области в 2017 году откроют секции самбо в 11 школах региона

ТАСС, 22 сентября. Правительство Орловской области планирует создать в 2017 году 11 секций в образовательных учреждениях в рамках Всероссийского проекта "Самбо в школу". Об этом рассказал губернатор региона Вадим Потомский на открытие в Орле Всероссийской Гимназиады и Всероссийского фестиваля "Открытый мир самбо", сообщает пресс-служба правительства области.

"В Орловской области уже в 2017 году мы подготовим 11 секций в школах для занятий самбо. А в 2018 году в Орле состоится чемпионат мира по самбо среди школьников, у нас есть все необходимые условия, чтобы провести его на высоком уровне. Соревнования пройдут в год 80-летия создания борьбы самбо, убежден, что наши ребята покажут хорошие результаты", - сказал Потомский.

В церемонии открытия в Орле Всероссийской Гимназиады и Всероссийского фестиваля "Открытый мир самбо" приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Эксперимент по внедрению самбо в систему физподготовки учащихся проходит в России с 2010 года, разработаны два проекта - "Самбо в школу" и "Студенческое Самбо". "Они должны развиваться одновременно, чтобы обеспечить преемственность подготовки при переходе детей из школ в высшие учебные заведения. В 2016 году программы были представлены на Совете по спорту при президенте РФ и получили высокую оценку главы государства", - подчеркнул Елисеев.

Всероссийская федерация самбо также разработала предметную программу для учителей физической культуры, в которой есть методика организации дополнительного образования детей по направлению самбо. Она поддержана на уровне Министерства образования, Министерства спорта и соответствует всем требованиям.

"Самбо - больше чем спорт. Его внедрение в школьную программу тесно связано и с патриотическим, гражданским, нравственным воспитанием молодежи. У него миллионы поклонников по всему миру, а официальным языком международного общения в этом спорте является русский язык", - сказал Нургалиев.