Анисимов: "Авангард" оспорил удаление хоккеиста Осипова до конца матча в игре со СКА

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Авангард" направил запрос в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по решению судей об удалении защитника омичей Александра Осипова до конца встречи после нарушения правил в матче со СКА на форварде Сергее Широкове. Об этом ТАСС рассказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

Игру "Авангард" - СКА, прошедшую в четверг, обслуживала бригада арбитров во главе с главными судьями Романом Гофманом и Константином Олениным. Осипов был наказан за толчок на борт Широкова пятью минутами штрафа, а также дисциплинарным до конца матча после того, как соперник получил рассечение.

"От "Авангарда" поступил запрос, мы сейчас его обрабатываем. На первом месте в нем стоит нарушение Осипова, там прописаны еще три момента, на которые комиссия даст развернутый ответ, - сказал Анисимов. - Удаление [Осипова] было очевидным, в игре были более сложные моменты. У человека есть травма и кровь и других опций нет - здесь судья должен был давать "5+20". Если бы он их не дал, то мы бы спросили, почему".

Главный арбитр лиги отверг обвинения судей в предвзятости во время работы на матчах.

"Мы можем обратить внимание на то, что мы с предсезонных игр рассказали про правила и руководство по судейству, в том числе при нарушении численного состава. Если бы судьи вчера не зафиксировали нарушения, мы бы с них спросили за это. На этом матче работал инспектор, и к нему после игры никто не подходил, не обращался с этими вопросами", - подчеркнул Анисимов.