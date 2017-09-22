Футболисты "Спартака" Промес и Педро Роша могут пропустить матч с "Ливерпулем"

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Голландский полузащитник Квинси Промес и бразильский нападающий Педро Роша могут пропустить несколько ближайших матчей московского "Спартака" из-за повреждений, полученных в игре 1/16 финала Кубка России по футболу с "Кубанью", в том числе встречу Лигу чемпионов с английским "Ливерпулем". Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Встреча состоялась в Краснодаре в среду и завершилась победой "Спартака" со счетом 2:0, оба гола забил 25-летний Промес.

"Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с "Кубанью". Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей", - сказал Каррера.

"Спартак" в субботу в матче 11-го тура чемпионата России в Москве встретится с махачкалинским "Анжи", а 26 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с английским "Ливерпулем".