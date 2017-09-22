Каррера доволен тем, что Глушаков и Комбаров продлили контракты со "Спартаком"

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера доволен тем, что футболисты красно-белых Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров продлили контракты с клубом. Об этом Каррера сообщил ТАСС.

В пятницу было объявлено, что Глушаков и Комбаров заключили новые соглашения с клубом, рассчитанные до 31 мая 2020 года.

"Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты. Денис - капитан команды, Дмитрий - один из ее лидеров, оба являются важными игроками для "Спартака", вносят огромный вклад. Повторюсь, я очень рад, что они подписали новые контракты", - сказал Каррера.

Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года, в 10 турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых девять раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. В составе "Спартака" Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.

Глушаков перешел в "Спартак" летом 2013 года из московского "Локомотива". В 2017 году в составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.