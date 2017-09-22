Травма не помешает биатлонисту Логинову принять участие в октябрьском сборе

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МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Полученное повреждение не помешает российскому биатлонисту Александру Логинову принять участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды, который начнется 4 октября в австрийском Рамзау. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.
На летнем первенстве России в Чайковском Пермского края бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Логинов получил сильный ушиб ноги, упав во время индивидуальной гонки. Спортсмен был доставлен в больницу на обследование.
"У него в планах участие в учебно-тренировочном сборе в Рамзау, который начнется 4-го числа. Думаю, что к этому времени все будет нормально. Он уже способен наступать на травмированную ногу, хотя немного и прихрамывает, поскольку у него зафиксирован голеностоп и коленная часть", - сказал Касперович.
Восстанавливаться Логинов будет в родном Саратове, куда он уже вернулся из Чайковского.