Травма не помешает биатлонисту Логинову принять участие в октябрьском сборе

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Полученное повреждение не помешает российскому биатлонисту Александру Логинову принять участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды, который начнется 4 октября в австрийском Рамзау. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

На летнем первенстве России в Чайковском Пермского края бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Логинов получил сильный ушиб ноги, упав во время индивидуальной гонки. Спортсмен был доставлен в больницу на обследование.

"У него в планах участие в учебно-тренировочном сборе в Рамзау, который начнется 4-го числа. Думаю, что к этому времени все будет нормально. Он уже способен наступать на травмированную ногу, хотя немного и прихрамывает, поскольку у него зафиксирован голеностоп и коленная часть", - сказал Касперович.

Восстанавливаться Логинов будет в родном Саратове, куда он уже вернулся из Чайковского.