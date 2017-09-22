Матч 11-го тура РФПЛ между "Ахматом" и "Рубином" перенесен на другой стадион

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Встреча 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским "Ахматом" и казанским "Рубином" перенесена с "Ахмат-Арены" на стадион имени Султана Билимханова. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Татарстана.

"Матч 11-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Рубин" состоится 25 сентября в 19:30 на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном, - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина". - Решение о переносе матча на резервный стадион принято в связи с техническими работами по восстановлению газона на стадионе "Ахмат-Арена".

После 10 туров РФПЛ "Рубин" занимает шестое место в турнирной таблице с 14 очками в активе. Имеющий столько же очков "Ахмат" уступает казанцам по дополнительным показателям и идет на седьмом месте.