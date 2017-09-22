Российские фигуристы Кавагути и Смирнов завершили карьеру

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов, выступавшие в парном катании, приняли решение завершить спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

Соответствующее заявление спортсмены написали в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Фигуристы выступали дуэтом с 2006 года, большую часть карьеры пара тренировалась под руководством Москвиной.

"Юко и Саша здраво оценили состояние здоровья, возможность совершенствоваться, свою конкурентоспособность по сравнению с другими спортсменами в России и в мире. Вероятность попадания в сборную на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан была призрачной. Они решили не искушать судьбу", - сказала Москвина.

Москвина подчеркнула, Кавагути и Смирнов стали единением культур двух стран - России и Японии.

"В начале нашего сотрудничества мне было интересно соединить в один творческий коллектив двух спортсменов разной национальности, культуры, языка. Мы приводили это к общему знаменателю в течение нескольких лет, - рассказала тренер. - Юко - застенчивая и молчаливая, привыкшая к своей культуре, к полному подчинению тренеру. Саша, к слову, тоже очень дисциплинированный спортсмен".

Необычность партнерши давала команде полет для творчества. "При высокой технике, растяжке, субтильности, легкости, японском шарме Юко мы могли придумывать различные элементы, которые выделяли эту пару на фоне других. В этом плане большую работу мы провели с такими специалистами, как Александр Матвеев, Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин, Петр Чернышов. И благодаря этой работе программы Юко и Саши всегда были не только технически сложны, но и интересны", - подчеркнула Москвина.

Смена гражданства ради мечты

Как отметила Москвина, Кавагути стала первой в истории спортсменкой, которая решилась на смену гражданства ради большой мечты. 23 декабря 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о принятии Юко Кавагути в российское гражданство. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере спортсмены остановились в одном шаге от пьедестала.

"Заветной мечтой Юко было выступление на Олимпиаде, а руководство нашей страны пошло на первый подобный опыт, - рассказала Москвина. - Пусть им так и не было суждено занять на Играх призовое место, но разве результаты их труды исчисляются только очками и медалями? Их главным предназначением стала радость, которую они дарили публике, и та платила им за это сполна, я знаю, что в мире были организованы фан-клубы, за их выступлениями следили, им присылали сувениры, к ним относились как к новаторам, лидерам, оригинальным и самобытным спортсменам".

Олимпийский пьедестал так и не покорился спортсменам в дальнейшем, выступить на Играх в Сочи фигуристам помешала травма Смирнова. Во время всероссийского турнира имени Николая Панина - Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, Александр получил травму колена.

"К сожалению, я назвать эту пару очень счастливой не могу. Было несколько моментов, когда они могли выступить лучше, но не складывалось, что-то всегда в последний момент возникало. Но их пример стойкости и преодоления только поднимает уровень уважения к ним и ставит их на пьедестал. Их пример, их характер, их умение работать, преодолевая трудности, придавали и мне силы, надежду и веру, а также заставляли искать новые пути и возможности в их совершенствовании", - подчеркнула Москвина.

"Не в пример другим спортсменам им пришлось пройти очень много травм, и моя вина как тренера, наверно, здесь есть, - отметила Москвина. - Но меня всегда поражало, что несмотря на все то, что случалось с ними практически на ровном месте, на все невезения и неудачи, они снова вставали и продолжали идти вперед, тренироваться, придумывать новые программы. Мне всегда импонировало их тихое и настойчивое упорство".

В активе 35-летней Кавагути и 32-летнего Смирнова две бронзовые медали чемпионатов мира, а также два золота чемпионатов Европы.