"Спартак" наказан штрафом и закрытием гостевого сектора за поведение фанатов в матче ЛЧ

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ТАСС, 22 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать российский футбольный клуб "Спартак" на €60 тыс. и запретить продавать билеты на следующий выездной матч команды в Лиге чемпионов за поведение болельщиков в гостевом матче первого тура группового этапа турнира против словенского "Марибора". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча состоялась 13 сентября в Мариборе на стадионе "Людски Врт" и завершилась со счетом 1:1. Во время первого тайма на секторе, где располагались болельщики "Спартака", было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии. 14 сентября УЕФА открыл дела по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.
Во втором туре группового этапа "Спартак" 26 сентября в Москве встретится с английским "Ливерпулем". Ближайшая гостевая встреча красно-белых в рамках Лиги чемпионов пройдет 1 ноября против испанской "Севильи".