Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" наказан штрафом и закрытием гостевого сектора за поведение фанатов в матче ЛЧ

Спорт
22 сентября, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Московский клуб оштрафован на €60 тысяч

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Иван Водопьянов/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать российский футбольный клуб "Спартак" на €60 тыс. и запретить продавать билеты на следующий выездной матч команды в Лиге чемпионов за поведение болельщиков в гостевом матче первого тура группового этапа турнира против словенского "Марибора". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Смотрите также
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес (слева) и защитник "Марибора" Марко Шулер

Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов

Встреча состоялась 13 сентября в Мариборе на стадионе "Людски Врт" и завершилась со счетом 1:1. Во время первого тайма на секторе, где располагались болельщики "Спартака", было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии. 14 сентября УЕФА открыл дела по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

Во втором туре группового этапа "Спартак" 26 сентября в Москве встретится с английским "Ливерпулем". Ближайшая гостевая встреча красно-белых в рамках Лиги чемпионов пройдет 1 ноября против испанской "Севильи".

Смотрите также

СМИ: болельщик ФК "Спартак" был арестован в Мариборе за нападение на полицейского

СМИ: "Ливерпуль" обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу санкций к "Спартаку"

Матчи ЛЧ с участием ЦСКА и "Спартака" в России посмотрели 1,274 млн телезрителей

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
2
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
3
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
4
Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана
5
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
6
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
7
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама