Теннисистки Гаврилова и Касаткина вышли в финал турнира в Токио в парном разряде

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Представляющая Австралию Дарья Гаврилова и россиянка Дарья Касаткина обыграли пару Макото Ниномия (Япония) и Ренату Ворачову (Чехия) в полуфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:7 в пользу Гавриловой и Касаткиной. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Соперницами Гавриловой и Касаткиной по финалу стали словенка Андрея Клепач и испанка Мария-Хосе Мартинес-Санчес.

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.