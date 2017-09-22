Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева приступит к тренировкам до конца декабря

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Чемпионка Олимпиады 2012 года в Лондоне, серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро по спортивной борьбе Наталья Воробьева продолжает процесс восстановления и приступит к полноценным тренировкам до нового года. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Россиянка пропустила чемпионат мира - 2017, который прошел в августе в Париже, решив пожертвовать турниром ради восстановления после травмы. "Продолжаю заниматься своим здоровьем, потихоньку подключаюсь к работе, к полноценным тренировкам планирую приступить еще до нового года, - рассказала 26-летняя Воробьева. - Все идет своим чередом, в процессе. Начинается новый олимпийский цикл и надо довести свой организм до такого состояния, чтобы не было осечек в подготовке к Олимпиаде 2020 года".

"В октябре у меня в Иркутске пройдет турнир (Всероссийский турнир по женской борьбе среди спортсменок 1999-2001 годов рождения имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой - прим. ТАСС), после этого я вернусь в Санкт-Петербург, и уже буду садиться с тренером, составлять тренировочный план и планировать какие-то сборы и старты", - подчеркнула она.

По словам спортсменки, она не зацикливается на мыслях о 2019 году, когда будут разыгрываться путевки на Игры-2020. "Если начинать тренироваться, то, конечно, ради Олимпиады, а чтобы попасть на Игры, нужна лицензия, они будут разыгрываться в 2019 году, - сказала Воробьева. - До 2019 года у меня нет этой проблемы в голове, потому что до этого времени еще непонятно что будет. Но, конечно, всю важность завоевания олимпийской лицензии я осознаю".

Воробьева также является чемпионкой мира 2015 года, бронзовым призером чемпионата мира - 2014, на мировом первенстве 2013 года она завоевала серебро.