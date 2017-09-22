Дриусси и Маммана вошли в список 50 лучших молодых футболистов по версии L'Equipe

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Аргентинские футболисты санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана попали в список 50 лучших молодых игроков по версии французского издания L'Equipe. Об этом сообщает портал Gazeta.ru со ссылкой на L'Equipe.

В рейтинг попали игроки не старше 21 года. Дриусси занял 33-е место, Маммана - 46-е. Обоим игрокам по 21 году.

Лучшим молодым игроком по версии L'Equipe является футболист мадридского "Реала" Марко Асенсио. Деле Алли из лондонского "Тоттенхэма" расположился на втором месте, Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" - третий.

Нападающий Дриусси перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из аргентинского "Ривер Плейта". Защитник Маммана перебрался в санкт-петербургский клуб также минувшим летом из французского "Лиона". Оба игрока являются воспитанниками аргентинского "Ривер Плейта".

Дриусси провел за "Ривер Плейт" 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес. Маммана провел за "Ривер Плейт" 34 матча и забил два гола. Вместе с клубом футболист становился чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес. В июле 2016 года игрок перешел в "Лион", принял участие в 25 матчах и забил один гол, в активе Мамманы три матча в составе сборной Аргентины.

С начала сезона-2017/18 Дриусси провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи. Маммана сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями.