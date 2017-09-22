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Дриусси и Маммана вошли в список 50 лучших молодых футболистов по версии L'Equipe

Спорт
22 сентября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Лучшим молодым игроком по версии издания является футболист мадридского "Реала" Марко Асенсио

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Эмануэль Маммана

Эмануэль Маммана

© EPA/DEAN PEMBERTON

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Аргентинские футболисты санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана попали в список 50 лучших молодых игроков по версии французского издания L'Equipe. Об этом сообщает портал Gazeta.ru со ссылкой на L'Equipe.

В рейтинг попали игроки не старше 21 года. Дриусси занял 33-е место, Маммана - 46-е. Обоим игрокам по 21 году.

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Лучшим молодым игроком по версии L'Equipe является футболист мадридского "Реала" Марко Асенсио. Деле Алли из лондонского "Тоттенхэма" расположился на втором месте, Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" - третий.

Нападающий Дриусси перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из аргентинского "Ривер Плейта". Защитник Маммана перебрался в санкт-петербургский клуб также минувшим летом из французского "Лиона". Оба игрока являются воспитанниками аргентинского "Ривер Плейта".

Дриусси провел за "Ривер Плейт" 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес. Маммана провел за "Ривер Плейт" 34 матча и забил два гола. Вместе с клубом футболист становился чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес. В июле 2016 года игрок перешел в "Лион", принял участие в 25 матчах и забил один гол, в активе Мамманы три матча в составе сборной Аргентины.

С начала сезона-2017/18 Дриусси провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи. Маммана сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями.

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