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Горшков сожалеет о решении Кавагути и Смирнова завершить карьеру фигуристов

Спорт
22 сентября, 17:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Как ранее сообщила ТАСС тренер фигуристов Тамара Москвина, спортсмены приняли решение о завершении карьеры и подали соответствующее заявление в ФФККР

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Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение российских фигуристов Юко Кавагути и Александра Смирнова завершить карьеру вызывает сожаление, поскольку они замечательные спортсмены и прекрасные люди. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Как ранее сообщила ТАСС тренер фигуристов Тамара Москвина, спортсмены приняли решение о завершении карьеры и подали соответствующее заявление в ФФККР.

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"Нам жаль расставаться с такими спортсменами, и жаль, что это решение все-таки было принято, - отметил Горшков. - Они не только замечательные спортсмены, достигшие очень многого. Со своим тренером Тамарой Москвиной они стали первопроходцами, выучившими и демонстрировавшими сложнейшие элементы, в частности, выбросы в четыре оборота".

Горшков отметил утонченность программ фигуристов, которые неизменно становились предметом особого внимания поклонников. "Их катание всегда отличала хореографическая утонченность, за их прокатами всегда с большим наслаждением наблюдали любители фигурного катания. Помимо всех этих достоинств, они просто два прекрасных человека", - подчеркнул Горшков.

В активе 35-летней Кавагути и 32-летнего Смирнова две бронзовые медали чемпионатов мира, а также два золота чемпионатов Европы.

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