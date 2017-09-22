Горшков сожалеет о решении Кавагути и Смирнова завершить карьеру фигуристов

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МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение российских фигуристов Юко Кавагути и Александра Смирнова завершить карьеру вызывает сожаление, поскольку они замечательные спортсмены и прекрасные люди. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Как ранее сообщила ТАСС тренер фигуристов Тамара Москвина, спортсмены приняли решение о завершении карьеры и подали соответствующее заявление в ФФККР.
"Нам жаль расставаться с такими спортсменами, и жаль, что это решение все-таки было принято, - отметил Горшков. - Они не только замечательные спортсмены, достигшие очень многого. Со своим тренером Тамарой Москвиной они стали первопроходцами, выучившими и демонстрировавшими сложнейшие элементы, в частности, выбросы в четыре оборота".
Горшков отметил утонченность программ фигуристов, которые неизменно становились предметом особого внимания поклонников. "Их катание всегда отличала хореографическая утонченность, за их прокатами всегда с большим наслаждением наблюдали любители фигурного катания. Помимо всех этих достоинств, они просто два прекрасных человека", - подчеркнул Горшков.
В активе 35-летней Кавагути и 32-летнего Смирнова две бронзовые медали чемпионатов мира, а также два золота чемпионатов Европы.