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В "Спартаке" назвали минимальным наказание за поведение фанатов на игре ЛЧ

Спорт
22 сентября, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Российский клуб был наказан штрафом в размере €60 тыс. и закрытием гостевого сектора на выездном матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей", который состоится 1 ноября

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" получил минимально возможное наказание за поведение болельщиков команды в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу со словенским "Марибором". Об этом журналистам заявил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг.

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Встреча между "Марибором" и "Спартаком" состоялась 13 сентября в Словении и завершилась со счетом 1:1. Во время первого тайма болельщики, располагавшиеся на спартаковском секторе, зажгли несколько файеров, а также запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

Российский клуб был наказан штрафом в размере €60 тыс. и закрытием гостевого сектора на выездном матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей", который состоится 1 ноября.

"Спартак" сделал все от него зависящее, чтобы наказание было минимальным. Мы добились своей цели - клуб получил минимально возможное наказание. "Спартаку" грозило наказание вплоть до домашнего матча без зрителей", - сказал Трахтенберг.

"Появление файера в следующей нашей игре может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями", - отметил он.

Матч второго тура Лиги чемпионом "Спартак" проведет в Москве 26 сентября, его соперником будет английский "Ливерпуль". "Будем надеяться, что на матче с "Ливерпулем" наши верные и преданные болельщики будут на уровне, как и сама игра, и не дадут повода для того, чтобы работникам клуба пришлось заниматься сверхурочной работой", - сказал Трахтенберг.

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