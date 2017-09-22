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Траньков: Кавагути и Смирнов сделали яркую карьеру в фигурном катании

Спорт
22 сентября, 17:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее Тамара Москвина, тренер Кавагути и Смирнова, сообщила ТАСС, что спортсмены приняли решение о завершении карьеры

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МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов сделали яркую карьеру в фигурном катании и теперь смогут реализоваться вне спорта, ведь они являются талантливыми людьми. Таким мнением с ТАСС поделился Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион Сочи в паре с Татьяной Волосожар.

Ранее Тамара Москвина, тренер Кавагути и Смирнова, сообщила ТАСС, что спортсмены приняли решение о завершении карьеры.

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"Ребята проделали большой путь, они были призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы, их карьера была яркой, в ней были и взлеты и падения, сложные травмы, но они всегда это преодолевали, выходили из сложных ситуаций, - отметил Траньков. - Не раз они представляли честь нашей страны практически в одиночестве, когда им никто не мог составить конкуренцию на российском льду. Не могу сказать, что их решение меня удивило, это нормальный и взвешенный шаг людей, которые прекрасно понимают нынешний уровень парного катания. И я знаю, как тяжело дается такое решение".

Траньков пожелал Кавагути и Смирнову реализоваться в новых отраслях жизни. "Я хочу им пожелать реализовать себя в новых отраслях этой жизни, Саша сейчас тренирует, у Юко все в порядке с образованием, она может быть кем угодно, даже дипломатом. Ведь это просто уникальный спортсмен, первая натурализованная россиянка из такой далекой страны как Япония. Она проложила дорогу в российский спорт многим фигуристам, теперь они не боятся приезжать в Россию и выступать за нашу сборную", - отметил он.

"Мне было приятно с ними кататься в команде, тем более что Сашу я знаю еще с 15 лет, мы прошли вместе в Санкт- Петербурге большой путь. Это талантливые люди, они найдут себя, я уверен", - подчеркнул Траньков.

Кавагути и Смирнов являются двукратными чемпионами Европы, двукратными бронзовыми призерами чемпионатов мира. На командном чемпионате мира 2015 года в Токио Кавагути и Смирнов в составе сборной России стали серебряными призерами. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Кавагути и Смирнов заняли четвертое место.

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