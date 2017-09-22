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Тарасова: Кавагути и Смирнов всегда были в авангарде фигурного катания

Спорт
22 сентября, 18:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу тренер фигуристов Тамара Москвина сообщила ТАСС, что спортсмены приняли решение завершить карьеру

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Тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов всегда были в авангарде фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Татьяна Тарасова.

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В пятницу тренер фигуристов Тамара Москвина сообщила ТАСС, что спортсмены приняли решение завершить карьеру.

"Хочу поблагодарить за долголетний труд Юко и Сашу, их тренера Тамару Москвину, их хореографа Петра Чернышова, который ставил им незабываемые программы, - сказала Тарасова. - Спасибо им за их победы на чемпионатах Европы, за бронзовые медали чемпионатов мира, за их выступления в сборной страны, за то, что они на протяжении многих лет прокладывали дорогу, находясь в авангарде этого движения в мировом парном катании. И за то, что Тамара Николаевна могла выражать через них свою тренерскую позицию".

Тарасова пожелала спортсменам успеха на новом поприще. "Я их люблю и желаю им успеха на новом поприще, - подчеркнула Тарасова. - И если это будет тренерское дело, то терпения, удачи, педагогических побед и беззаветной любви к тем, ради кого они туда пришли".

Кавагути и Смирнов являются двукратными чемпионами Европы, двукратными бронзовыми призерами чемпионатов мира.

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