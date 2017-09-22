УЕФА отстранил главного тренера "Севильи" Бериссо на один матч в ЛЧ

Американский генерал: США не воюют в Сирии с правительственными силами и РФМеждународная панорама 22 сентября, 19:08
Спортивная пара Забияко и Энберт победила на турнире в Братиславе по фигурному катаниюСпорт 22 сентября, 19:04
Француз Тсонга не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 22 сентября, 19:02
Волейболистка сборной РФ Панкова хочет выиграть чемпионат Европы в третий разСпорт 22 сентября, 18:55
Каррера назвал себя главным виновником неудачной игры "Спартака"Спорт 22 сентября, 18:37
Леса национального парка "Новая Англия" сокращаются на 26 га в деньСоциальная ответственность 22 сентября, 18:35
Ветроэнергетика в Великобритании впервые оказалась дешевле ядернойСоциальная ответственность 22 сентября, 18:21
Людей из двух торговых центров эвакуировали в Подмосковье после сообщений о минированииПроисшествия 22 сентября, 18:18
Тарасова: Кавагути и Смирнов всегда были в авангарде фигурного катанияСпорт 22 сентября, 18:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 сентября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера испанской "Севильи" Эдуардо Бериссо на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Тренер не сможет руководить командой в матче второго тура группы E со словенским "Марибором", которая пройдет 26 сентября в Испании.
Бериссо был удален во время игры первого тура группового раунда между "Ливерпулем" и "Севильей", который прошел 13 сентября и завершился вничью - 2:2. Тренер отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку "Ливерпуля", за что был удален главным арбитром Данни Маккели на 59-й минуте встречи.
Удаление тренера со скамейки означало автоматический пропуск следующего матча Лиги чемпионов (статья 63 дисциплинарного регламента). Срок дисквалификации тренера мог быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА, который после подробного рассмотрения дела не стал увеличивать срок отстранения тренера.