УЕФА отстранил главного тренера "Севильи" Бериссо на один матч в ЛЧ

Эдуардо Бериссо (слева) в момент удаления в матче первого группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Севильей" © EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 22 сентября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера испанской "Севильи" Эдуардо Бериссо на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Тренер не сможет руководить командой в матче второго тура группы E со словенским "Марибором", которая пройдет 26 сентября в Испании.

Бериссо был удален во время игры первого тура группового раунда между "Ливерпулем" и "Севильей", который прошел 13 сентября и завершился вничью - 2:2. Тренер отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку "Ливерпуля", за что был удален главным арбитром Данни Маккели на 59-й минуте встречи.

Удаление тренера со скамейки означало автоматический пропуск следующего матча Лиги чемпионов (статья 63 дисциплинарного регламента). Срок дисквалификации тренера мог быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА, который после подробного рассмотрения дела не стал увеличивать срок отстранения тренера.