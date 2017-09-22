Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА отстранил главного тренера "Севильи" Бериссо на один матч в ЛЧ

Спорт
22 сентября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Эдуардо Бериссо был удален во время игры первого тура группового раунда между "Ливерпулем" и "Севильей", тренер отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку соперников

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эдуардо Бериссо (слева) в момент удаления в матче первого группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Севильей"

Эдуардо Бериссо (слева) в момент удаления в матче первого группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Севильей"

© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 22 сентября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера испанской "Севильи" Эдуардо Бериссо на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Смотрите также
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес (слева) и защитник "Марибора" Марко Шулер

Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов

Тренер не сможет руководить командой в матче второго тура группы E со словенским "Марибором", которая пройдет 26 сентября в Испании.

Бериссо был удален во время игры первого тура группового раунда между "Ливерпулем" и "Севильей", который прошел 13 сентября и завершился вничью - 2:2. Тренер отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку "Ливерпуля", за что был удален главным арбитром Данни Маккели на 59-й минуте встречи.

Удаление тренера со скамейки означало автоматический пропуск следующего матча Лиги чемпионов (статья 63 дисциплинарного регламента). Срок дисквалификации тренера мог быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА, который после подробного рассмотрения дела не стал увеличивать срок отстранения тренера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: ошибка на памятнике Калашникову будет устранена к понедельнику
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Путин объявил о начале реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов
4
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
5
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
6
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
7
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама