Чемпионка СССР по гандболу Тулякова-Афанасьева умерла на 84-м году жизни

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионка СССР и победительница Кубка европейских чемпионов по гандболу Галина Тулякова-Афанасьева скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Тулякова-Афанасьева выступала на позиции разыгрывающей, она в составе московского клуба "Луч" (прежнее название "Труд") становилась неоднократной чемпионкой СССР в 1960-е. В 1963 году "Луч" стал первой в истории советской командой, выигравшей Кубок европейских чемпионов как среди мужчин, так и женщин.

Тулякова-Афанасьева была капитаном сборной СССР в 60-х. В 1962 году она выступала на первом для женской сборной СССР чемпионате мира, который проходил в Румынии. Советские гандболистки заняли тогда шестое место.

После окончания игровой карьеры Тулякова-Афанасьева работала тренером "Луча".