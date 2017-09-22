Посольство Японии в РФ организует на время ЧМ-2018 информационный центр для болельщиков

Американский генерал: США не воюют в Сирии с правительственными силами и РФМеждународная панорама 22 сентября, 19:08
Спортивная пара Забияко и Энберт победила на турнире в Братиславе по фигурному катаниюСпорт 22 сентября, 19:04
Француз Тсонга не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 22 сентября, 19:02
Каррера попросил болельщиков ФК "Спартак" вести себя правомерноСпорт 22 сентября, 18:57
Волейболистка сборной РФ Панкова хочет выиграть чемпионат Европы в третий разСпорт 22 сентября, 18:55
Каррера назвал себя главным виновником неудачной игры "Спартака"Спорт 22 сентября, 18:37
Леса национального парка "Новая Англия" сокращаются на 26 га в деньСоциальная ответственность 22 сентября, 18:35
Ветроэнергетика в Великобритании впервые оказалась дешевле ядернойСоциальная ответственность 22 сентября, 18:21
Людей из двух торговых центров эвакуировали в Подмосковье после сообщений о минированииПроисшествия 22 сентября, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Посольство Японии в России намерено открыть в Москве на время чемпионата мира по футболу специальный информационный центр для своих сограждан, приехавших в Россию поддержать национальную сборную. Об этом сообщил ТАСС посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.
Сборная Японии по футболу уже завоевала право выступить на чемпионате мира 2018 года в России.
"Больше половины жителей Японии очень любят футбол, и я не исключение, - признался Кодзуки. - Если у меня будет возможность, то я обязательно приду на стадион поддержать сборную своей страны на чемпионате мира в России. Уверен, в Россию приедет очень много японских болельщиков. При посольстве Японии будет создан специальный информационный центр, в котором любой японец, приехавший на чемпионат мира в Россию, может получить ответ на любой вопрос, а также заручиться поддержкой в случае возникновения каких-то проблем".
"Возможно, мы составим специальные памятки для японских болельщиков, но все детали будут обсуждаться позже, - продолжил посол. - Я очень хочу, чтобы сборные России и Японии сыграли в финале чемпионата мира. Могу сказать, что если команда моей страны выйдет в финал, то в Россию обязательно приедет премьер-министр, как это обычно бывает в таких случаях. И это было бы очень радостное событие".
Наивысшим результатом, показанным японцами на предыдущих чемпионатах мира по футболу, является выход в 1/8 финала в 2002 и 2010 годах.