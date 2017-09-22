Посольство Японии в РФ организует на время ЧМ-2018 информационный центр для болельщиков

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Посольство Японии в России намерено открыть в Москве на время чемпионата мира по футболу специальный информационный центр для своих сограждан, приехавших в Россию поддержать национальную сборную. Об этом сообщил ТАСС посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Сборная Японии по футболу уже завоевала право выступить на чемпионате мира 2018 года в России.

"Больше половины жителей Японии очень любят футбол, и я не исключение, - признался Кодзуки. - Если у меня будет возможность, то я обязательно приду на стадион поддержать сборную своей страны на чемпионате мира в России. Уверен, в Россию приедет очень много японских болельщиков. При посольстве Японии будет создан специальный информационный центр, в котором любой японец, приехавший на чемпионат мира в Россию, может получить ответ на любой вопрос, а также заручиться поддержкой в случае возникновения каких-то проблем".

"Возможно, мы составим специальные памятки для японских болельщиков, но все детали будут обсуждаться позже, - продолжил посол. - Я очень хочу, чтобы сборные России и Японии сыграли в финале чемпионата мира. Могу сказать, что если команда моей страны выйдет в финал, то в Россию обязательно приедет премьер-министр, как это обычно бывает в таких случаях. И это было бы очень радостное событие".

Наивысшим результатом, показанным японцами на предыдущих чемпионатах мира по футболу, является выход в 1/8 финала в 2002 и 2010 годах.