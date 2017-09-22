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Волейболистка сборной РФ Панкова хочет выиграть чемпионат Европы в третий раз

Спорт
22 сентября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В пятницу российская команда победила сборную Украины в стартовом матче турнира

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Екатерина Панкова

Екатерина Панкова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Капитан женской сборной России по волейболу Екатерина Панкова хотела бы выиграть чемпионат Европы в третий раз. Ее слова приводит пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

В пятницу российская команда победила сборную Украины в стартовом матче чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане.

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"Несмотря на то, что я являюсь двукратной чемпионкой Европы, хочу выиграть третий титул подряд, - сказала Панкова. - Мой отец (волейбольный тренер Вадим Панков - прим. ТАСС) тщательно следит за нашим выступлением, и я рассчитываю получить от него подробную обратную связь после сегодняшней игры".

В следующем матче россиянки сыграют с турецкими волейболистками. Команда Украины встретится с командой Болгарии. Обе игры пройдут 23 сентября.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место.

На предварительном этапе 16 команд разбиты на четыре группы. Победители групп выходят в 1/4 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, проведут дополнительные матчи плей-офф. Чемпионат Европы завершится 1 октября.

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