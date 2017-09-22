Спортивная пара Забияко и Энберт победила на турнире в Братиславе по фигурному катанию

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ТАСС, 22 сентября. Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт одержала победу на турнире по фигурному катанию в Братиславе. Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 192,58 балла.
На второй и третьей строчке также расположились российские пары - Кристина Астахова / Алексей Рогонов (191,12) и Алиса Ефимова / Александр Коровин (171,22) соответственно.
Ранее Забияко и Энберт победили на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходил в итальянском Бергамо.