Спортивная пара Забияко и Энберт победила на турнире в Братиславе по фигурному катанию

ТАСС, 22 сентября. Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт одержала победу на турнире по фигурному катанию в Братиславе. Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 192,58 балла.

На второй и третьей строчке также расположились российские пары - Кристина Астахова / Алексей Рогонов (191,12) и Алиса Ефимова / Александр Коровин (171,22) соответственно.

Ранее Забияко и Энберт победили на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходил в итальянском Бергамо.