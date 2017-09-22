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Ещенко: футболист "Спартака" Петкович полностью адаптировался в команде

Спорт
22 сентября, 19:40 дата обновления: 22 сентября, 19:52 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 22, сентября. /ТАСС

Защитник красно-белых считает, что ему нужно поработать над техникой

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Андрей Ещенко

Андрей Ещенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Сербский защитник футбольного клуба "Спартак" Марко Петкович полностью адаптировался в команде. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Андрей Ещенко.

"Конкуренция всегда должна быть. Петкович уже адаптирован в команде, он понимает по-русски, совершенно нормально разговаривает. Для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться, так что лично у меня нет никаких проблем с большим количеством игр", - сказал Ещенко.

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"Я сам знаю, где я ошибаюсь, иногда читаю прессу, но главное, что я сам понимаю над чем мне надо работать, а тренерский штаб подсказывает и помогает исправить ошибки. Нужно работать над техникой, но это не касается только меня, нужно быть поближе к воротам. Я всегда был атакующим защитником. Конечно, когда есть помощник на фланге - мне играть легче, чем одному бороздить бровку", - отметил он.

"Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе. У защитника простая миссия - забрать мяч, отдать. Я рассуждал, смотрел что пишут, ну пускай пишут, я знаю, где виноват. Физическое состояние хорошее, мне сказали, что я вошел в четверку лучших игроков по пробегу за два дня Лиги чемпионов. матчи "Ливерпуля" пока посмотреть не удавалось, но знаю, что они не совсем удачно стартовали в чемпионате", - добавил он.

"Я удивился, что разговор, который был в раздевалке, появился в прессе. Журналисты любят все приукрасить. На самом деле, разговор был другим", - подчеркнул игрок.

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи", а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с английским "Ливерпулем".

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