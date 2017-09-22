Допинговый случай футболиста "Шахтера" Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА

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ТАСС, 22 сентября. Случай с допинг-пробой капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны, которая дала положительный результат, не связан с матчами под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает украинский портал "Футбол 24" со ссылкой на заявление УЕФА.
В четверг хорватский портал Sportske Novosti сообщил, что Срна в ходе весенней части чемпионата Украины сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной.
"Срна не имел никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА", - приводит "Футбол 24" текст сообщения пресс-службы организации.
Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь - Кубок страны и восемь - Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с "Шахтером" стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.