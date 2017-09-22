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Футболист "Шахтера" Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингом

Спорт
22 сентября, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В четверг хорватский портал Sportske Novosti сообщил, что Срна в ходе весенней части чемпионата Украины сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной

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Дарио Срна

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Хорватский защитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В четверг хорватский портал Sportske Novosti сообщил, что Срна в ходе весенней части чемпионата Украины сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной.

"ФК "Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат, - говорится в сообщении. - На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность".

Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь - Кубок страны и восемь - Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с "Шахтером" стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.

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