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Итальянец Фоньини вышел в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
22 сентября, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В матче 1/4 финала спортсмен победил представителя Литвы Ричардасона Беранкиса

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Итальянец Фабио Фоньини одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу итальянского спортсмена. Матч продолжался 1 час.

В полуфинале Фоньини, "посеянный" на турнире под третьим номером, сыграет с первой "ракеткой" турнира испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.

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