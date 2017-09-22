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Бывший баскетболист УНИКСа Глен Уисби умер в возрасте 45 лет

Спорт
22 сентября, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Уисби стал первым в истории американцем, выступавшим за УНИКС, в который перешел в 2000 году

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Глен Уисби (слева) в составе испанского "Эстудиантеса" в матче Евролиги сезона-1997/98

Глен Уисби (слева) в составе испанского "Эстудиантеса" в матче Евролиги сезона-1997/98

© EPA-PHOTO/EPA/TOM DUBRAVEC/STR/td/mda/ow

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший центровой российского баскетбольного клуба УНИКС Глен Уисби скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Причиной смерти американского баскетболиста стал сердечный приступ.

Уисби стал первым в истории американцем, выступавшим за УНИКС. Баскетболист перешел в команду из Казани в 2000 году и провел в ней один сезон.

Помимо России, Уисби также выступал в чемпионатах Испании, Италии, Турции и Франции. Игрок завершил профессиональную карьеру в 2009 году.

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