Бывший баскетболист УНИКСа Глен Уисби умер в возрасте 45 лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший центровой российского баскетбольного клуба УНИКС Глен Уисби скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Причиной смерти американского баскетболиста стал сердечный приступ.

Уисби стал первым в истории американцем, выступавшим за УНИКС. Баскетболист перешел в команду из Казани в 2000 году и провел в ней один сезон.

Помимо России, Уисби также выступал в чемпионатах Испании, Италии, Турции и Франции. Игрок завершил профессиональную карьеру в 2009 году.