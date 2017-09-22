Теннисисты Южный и Донской не сумели выйти в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россияне Михаил Южный и Евгений Донской проиграли американцу Николасу Монро и австралийцу Джону-Патрику Смиту в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт- Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Монро и Смита. Матч продолжался 51 минуту.
В полуфинале Монро и Смит сыграют с чехом Романом Ебавы и голландцем Матве Мидделкопом.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.