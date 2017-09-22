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Хет-трик Вагнера Лава помог "Аланьяспору" победить "Трабзонспор" в чемпионате Турции

Спорт
22 сентября, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Команда бывшего форварда ЦСКА уступала 0:3, но смогла добиться победы со счетом 4:3

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ТАСС, 22 сентября. Турецкий футбольный клуб "Аланьяспор" в гостях со счетом 4:3 обыграл "Трабзонспор" в матче шестого тура национального чемпионата.

Хет-триком в составе гостей отличился бывший нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав (45-я, 68-я и 82-я минуты). Еще один мяч на счету Хуниора Фернандеса (55). У хозяев отличились Юрай Куцка (10) и Бурак Йылмаз (21, 32).

После шести туров чемпионата Турции "Аланьяспор" с семью очками в активе занимает 11-е место в турнирной таблице. "Трабзонспор" идет на девятом месте (8).

В следующем туре "Аланьяспор" на своем поле примет "Генчлербирлиги". "Трабзонспор" на выезде сыграет с "Бешикташем". Оба матча состоятся 1 октября.

Вагнер Лав выступает за "Аланьяспор" с августа 2016 года. В 2004-2012, 2013 годах бразилец был игроком российского ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА. Всего в составе армейцев он провел 231 матч, в которых забил 110 мячей.

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