"Бавария" сыграла вничью с "Вольфсбургом" в матче чемпионата Германии

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ТАСС, 22 сентября. Мюнхенская "Бавария" со счетом 2:2 сыграла вничью с "Вольфсбургом" в выездном матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.
Голами в составе мюнхенцев отметились Роберт Левандовски (33-я минута, с пенальти) и Арьен Роббен (42). У хозяев поля отличились Максимилиан Арнольд (56) и Даниэль Дидави (83).
После шести туров чемпионата Германии "Бавария занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками в активе. Набравший шесть очков "Вольфсбург" идет на 13-м месте.
В следующем туре "Бавария" 1 октября на выезде сыграет с берлинской "Гертой". "Вольфсбург" 30 сентября на своем поле примет "Майнц".