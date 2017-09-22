"Монако" разгромил "Лилль" в матче чемпионата Франции по футболу

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Монако" одержал победу над "Лиллем" со счетом 4:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.
Забитыми мячами отметились Стеван Йоветич (24-я минута), Рашид Геззаль (30) и Радамель Фалькао (48, 73, с пенальти). Колумбийский форвард "Монако" в семи матчах забил 11 мячей и возглавляет список бомбардиров первенства страны. В другом матче игрового дня "Ницца" сыграла вничью с "Анже" со счетом 2:2.
В турнирной таблице "Монако" занимает второе место, набрав 18 очков и сравнявшись по этому показателю с лидирующим ПСЖ. "Лилль" с пятью очками идет 17-м.
В следующем туре "Монако" 29 сентября примет "Монпелье", "Лилль" на следующий день в гостях сыграет с "Амьеном".