Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Монако" разгромил "Лилль" в матче чемпионата Франции по футболу

Спорт
22 сентября, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Колумбиец Радамель Фалькао забил два мяча

Поделиться
Материал из 1 страницы
Радамель Фалькао

Радамель Фалькао

©  EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Монако" одержал победу над "Лиллем" со счетом 4:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами отметились Стеван Йоветич (24-я минута), Рашид Геззаль (30) и Радамель Фалькао (48, 73, с пенальти). Колумбийский форвард "Монако" в семи матчах забил 11 мячей и возглавляет список бомбардиров первенства страны. В другом матче игрового дня "Ницца" сыграла вничью с "Анже" со счетом 2:2.

В турнирной таблице "Монако" занимает второе место, набрав 18 очков и сравнявшись по этому показателю с лидирующим ПСЖ. "Лилль" с пятью очками идет 17-м.

В следующем туре "Монако" 29 сентября примет "Монпелье", "Лилль" на следующий день в гостях сыграет с "Амьеном".

Смотрите также

"Бавария" сыграла вничью с "Вольфсбургом" в матче чемпионата Германии

"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
2
В ДТП с участием маршрутки под Калининградом погибли семь человек
3
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
4
Суд Львова признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы
5
Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве пятилетней девочки
6
Путин объявил о начале реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов
7
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама