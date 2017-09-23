Около 700 зрителей собралось в Оттаве на хоккейном матче в честь годовщины Суперсерии-72

ОТТАВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Порядка 700 человек пришло в пятницу на хоккейную игру между командами "Красная машина" и Esprit de Corps Commandos ("Эспри де кор командос") в Оттаве, которая приурочена к 45-летию Суперсерии 1972 года, сыгранной сборными командами СССР и Канады. Встреча команды российских дипломатов и соотечественников, которой противостоят канадские военные, бизнесмены и журналисты, прошла на арене Jim Durrell Recreation Centre, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы отмечаем годовщину события, которое потрясло мир 45 лет назад. В сентябре 1972 года лучшие хоккеисты из СССР и Канады впервые встретились лицом к лицу в рамках исторической Суперсерии", - сказал собравшимся посол России Александр Дарчиев. Он отметил, что это событие не только поразило любителей спорта того времени, "но и помогло навести мосты между Востоком и Западом". "Надеюсь, что сегодняшняя игра также внесет вклад в укрепление дружбы между нашими нациями", - добавил Дарчиев.

Он также пожелал участникам матча удачи, напомнив, что "трус не играет в хоккей".

Перед началом встречи, которая стартовала в 23:30 мск пятницы, национальные гимны России и Канады спели дети сотрудников российского посольства. Организаторами товарищеского матча выступили посольство России в Оттаве и канадский военный журнал "Эспри де кор". Арена Jim Durrell Recreation Centre вмещает 2 тыс. зрителей.

Суперсерия СССР - Канада проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в Суперсерии.

Самыми результативными участниками Суперсерии стали Александр Якушев, Фил Эспозито и Пол Хендерсон, забросившие по семь шайб.