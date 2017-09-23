Кудряшов стартует во Всемирной суперсерии бокса боем с Дортикосом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов стартует во Всемирной суперсерии бокса (WBSS) четвертьфинальным поединком весовой категории до 90,71 кг против кубинца Юниера Дортикоса. 12-раундовый бой за звание "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Всемирная суперсерия бокса стартовала 10 сентября, и первым полуфиналистом стал украинец Александр Усик, победивший немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

Кудряшов в прошлом поединке завершил "неоконченное дело", взяв реванш у нигерийца Оланреваджу Дуродолы за поражение в ноябре 2015 года в Казани техническим нокаутом во втором раунде. В повторном поединке, прошедшем в Ростове-на-Дону 3 июня, он победил Дуродолу техническим нокаутом в пятом раунде. Но вновь небезупречно, заставив в отдельных моментах поволноваться своих болельщиков. Через некоторое время после поединка промоутеры Кудряшова подтвердили участие в WBSS.

В послужном списке Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира, но получил возможность завоевать пояс по другой версии. "Суперчемпионом" мира по версии этой организации является еще один россиянин Денис Лебедев.

Соперник Кудряшова, "регулярный" чемпион мира WBA Дортикос, также не знает поражений на профессиональном ринге - 21 победа (20 - нокаутом). Самую значимую победу в карьере он одержал в прошлом бою, выиграв в мае прошлого года у француза Йори Каленга техническим нокаутом в 10-м раунде. Этого француза Лебедев сумел победить только по очкам, проведя непростой поединок в апреле 2015 года.

Поединок закончится рано?

Оба боксера являются нокаутерами, у них самый большой процент побед нокаутом на двоих среди всех участников четвертьфинальных пар серии, поэтому поединок обещает получиться зрелищным. А учитывая, что оба небезупречны в обороне и немало пропускают (а Кудряшов уже успел побывать в нокауте), бой может завершиться в ранних раундах.

Фаворитом букмекеры считают Дортикоса, шансы на победу которого оценивают коэффициентом около 1.40 - 1.60.

Победитель этого поединка в полуфинале встретится с сильнейшим в бою между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).