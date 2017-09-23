"Спартак" сыграет с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Два матча в Химках и Москве пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России по футболу. В столичном дерби сыграют "Динамо" и ЦСКА, а чемпион страны "Спартак" примет махачкалинский "Анжи".

Вернувшееся в премьер-лигу спустя год "Динамо" попало в затяжной игровой кризис, опустившись на 12-е место в таблице и не выигрывая на протяжении четырех матчей. Бело-голубые не могут забить уже в трех матчах чемпионата, клуб не сумел поразить даже ворота клуба второго дивизиона "Спартак" из Нальчика (0:0), уступив в серии пенальти во встрече Кубка страны.

Неделю назад динамовцы потеряли из-за травмы до конца года своего лучшего бомбардира Кирилла Панченко, который не сможет сыграть против бывшего клуба ЦСКА. В случае очередной неудачи команда Юрия Калитвинцева может опуститься в зону вылета - успешного возвращения в элиту у "Динамо" пока не получается.

Армейцы по итогам тура могут подняться на второе место - победа в дерби позволит команде Виктора Гончаренко опередить "Краснодар" и "Локомотив", которые свои матчи проведут в воскресенье. ЦСКА в среду также провел неудачный кубковый матч, проиграв в дополнительное время курскому "Авангарду" (0:1). При этом большинство лидеров ЦСКА в Курск не ездили, получив отдых.

Матч против "Динамо" пропустит дисквалифицированный Александр Головин. Встреча начнется в 16:30 мск на "Арене-Химки", главным арбитром назначен Алексей Николаев из Москвы. В сезоне-2015/16 "Динамо" дважды проиграло ЦСКА - 0:2, 0:1.

Каррера нашел причину ошибок и взял вину на себя

"Спартак", в отличие от земляков, борьбу за Кубок России продолжил, уверенно обыграв в Краснодаре местную "Кубань" - 2:0. Однако после упущенных в концовках матчей побед с "Марибором" (1:1) и "Тосно" (2:2) спартаковцы нуждались в успехе, чтобы вернуть себе уверенность и доказать, что никакого конфликта между командой и главным тренером Массимо Каррерой нет. В Краснодаре дважды забил Квинси Промес, который на бровке получал поздравления от тренера, и матч с "Кубанью" вернул болельщикам "Спартака" надежду на возвращение прошлогодней чемпионской игры.

Накануне игры с "Анжи" Каррера подчеркнул, что в последних неудачах команды виноват только он. "Я всегда защищал игроков и буду их защищать", - отметил тренер "Спартака". По словам Карреры, он понял, почему его команда стала часто пропускать в последние минуты игры, и постарался объяснить это игрокам.

Итальянец подтвердил, что иногда бывает нелегко находить мотивацию на все матчи. Это может стать проблемой и во встрече с "Анжи", учитывая, что уже во вторник "Спартаку" предстоит домашняя игра Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем".

В чемпионате "Спартак" опустился уже на восьмое место, имея отрицательную разность забитых и пропущенных мячей, причем больше чемпиона пропустил лишь его ближайший соперник - "Анжи". Отставка Александра Григоряна махачкалинцам не помогла: под руководством Вадима Скрипченко "Анжи" потерпел два разгромных поражения - от "Рубина" (0:6) и "Краснодара" (1:5), опустившись на последнее место. На кубковую игру во Владивосток с "Лучом-Энергией" Скрипченко взял резервистов и снова проиграл - 0:2.

Матч "Спартак" - "Анжи" пройдет на "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. Из-за травм не сыграют капитан "Спартака" Денис Глушаков, который продлил контракт с клубом, Квинси Промес, Зе Луиш и Педро Роша.

11-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют "Урал" - "Тосно", "Ростов" - "Локомотив", "Уфа" - "Арсенал" и "Краснодар" - "Зенит". В понедельник встречаются "Амкар" и "СКА-Хабаровск", "Ахмат" и "Рубин". После 10 туров лидирует "Зенит" - 24 очка. 21 очко набрал "Краснодар", 20 - "Локомотив".