Футболист "Шахтера" Срна заявил, что никогда намеренно не употреблял допинг

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Хорватский защитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна заявил, что никогда намеренно не принимал запрещенные вещества и не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях. Слова спортсмена приводит Gazeta.ru со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".
Срна в марте 2017 года сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной. Решение по этому делу еще не вынесено, но спортсмен в пятницу заявил, что приостанавливает выступления за "Шахтер".
"Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, сделано это честно. Надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю", - заявил Срна.
Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь - Кубок страны и восемь - Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с "Шахтером" стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.