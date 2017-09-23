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Травмированный Промес поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

Спорт
23 сентября, 2:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Голландец получил повреждение в матче Кубка России против "Кубани"

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, получивший повреждение в предыдущем матче красно-белых, поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал вернуться на поле еще более сильным. Слова спортсмена приводит Gazeta.ru со ссылкой на страницу Промеса в Instagram.

Голландец получил травму в матче Кубка России против "Кубани" (2:0). Он точно пропустит субботнюю игру чемпионата России против "Анжи" и рискует не сыграть во встрече Лиги чемпионов против "Ливерпуля" во вторник.

"Спасибо за ваши сообщения, я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой", - написал Промес.

Промес с шестью голами идет на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

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