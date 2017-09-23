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Российские дипломаты проиграли канадским военным матч в честь 45-летия Суперсерии-72

Спорт
23 сентября, 4:24 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Хоккейная встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:2

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ОТТАВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Команда "Красная машина" уступила своим оппонентам из Esprit de Corps Commandos ("Эспри де кор командос") в хоккейном матче, посвященном 45-летию Суперсерии 1972 года, сыгранной сборными СССР и Канады. Встреча сборной российских дипломатов и соотечественников, игравших против канадских военных, бизнесменов и журналистов, завершилась со счетом 2:4, передает корреспондент ТАСС.

Игра проходила в Оттаве на арене Jim Durrell Recreation Centre и привлекла внимание около 700 зрителей. Организаторами товарищеского матча выступили посольство России в Канаде и канадский военный журнал "Эспри де кор".

"Красная машина" до третьего периода выигрывала со счетом 2:1, однако затем пропустила две шайбы. Развязка наступила за 40 секунд до конца матча, когда российская сборная сняла вратаря, и канадцы сумели забить в пустые ворота. По завершении встречи ее участники получили памятные призы и подарки.

Хоккей объединяет

"Мы расстроены, что не сумели сегодня выиграть, но уверен, что игра понравилась болельщикам, держала их в напряжении до конца встречи", - сказал ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии в Оттаве и пресс-атташе "Красной машины" Кирилл Калинин. Он выразил надежду, что в будущем стороны организуют еще не один подобный матч, что поспособствует укреплению связей между двумя странами.

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Как отметил посол России в Канаде Александр Дарчиев, 45 лет назад проведение Суперсерии "помогло навести мосты между Востоком и Западом". "Надеюсь, что сегодняшняя игра также внесет вклад в укрепление дружбы между нашими нациями", - добавил он.

"Полагаю, что в этой товарищеской игре должна была быть ничья, но хоккей есть хоккей. Уверен, что в аналогичной ситуации русские не пожалели бы нас", - сказал ТАСС редактор и издатель журнала "Эспри де кор" Скотт Тейлор. Он также добавил, что "проведение таких встреч всегда положительно сказывается на двусторонних отношениях государств".

Отношения между Россией и Канадой были практически полностью заморожены в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.

Суперсерия СССР - Канада 1972 года

Суперсерия СССР - Канада проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в Суперсерии.

Наиболее результативными участниками Суперсерии стали Александр Якушев, Фил Эспозито и Пол Хендерсон, забросившие по семь шайб.

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