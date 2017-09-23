Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нэшвилл" в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Тампа" победила "Нэшвилл" со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Виктор Хедман, Никита Кучеров и Янни Гурд. У "Нэшвилла" шайбу забросил Остин Уотсон.

Кучеров провел на площадке 15 минут 59 секунд, помимо гола, он отметился результативной передачей и тремя бросками. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. На счету восстановившегося после травмы канадского форварда Стивена Стэмкоса две передачи.

"Сент-Луис" обыграл "Вашингтон" со счетом 4:0. Вторую шайбу в предсезонных матчах записал на свой счет 18-летний Клим Костин, который был выбран в первом раунде драфта 2017 года под 31-м номером (первым среди российских хоккеистов). Результативной передачей отметился другой российский форвард Иван Барбашев.

"Айлендерс" победили "Рейнджерс" - 2:1. Российские нападающие Николай Кулемин ("Айлендерс") и Павел Бучневич ("Рейнджерс") сделали по результативной передаче.