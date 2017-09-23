Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Токио

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. Кербер имела седьмой номер "посева".

Соперницей 26-летней Павлюченковой по финалу станет победительница встречи между первой "ракеткой" мира испанкой Гарбинье Мугурусой и датчанкой Каролин Возняцки (3).

@NastiaPav is first into the @TorayPPO Final!



Outlasts Kerber 6-0, 6-7(4), 6-4! pic.twitter.com/iVvRmJ6eKP — WTA (@WTA) 23 сентября 2017 г.

Спортсменки встретились на корте в 10-й раз на турнирах WTA, Павлюченкова сравняла счет в противостоянии - 5:5.

Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, в столице Японии может выиграть 11-й титул в одиночном разряде в карьере и третий - в нынешнем году. Ранее теннисистка победила на соревнованиях в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.