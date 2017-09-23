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Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Токио

Спорт
23 сентября, 8:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Российская теннисистка победила бывшую первую "ракетку" мира в трех сетах со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. Кербер имела седьмой номер "посева".

Соперницей 26-летней Павлюченковой по финалу станет победительница встречи между первой "ракеткой" мира испанкой Гарбинье Мугурусой и датчанкой Каролин Возняцки (3).

Спортсменки встретились на корте в 10-й раз на турнирах WTA, Павлюченкова сравняла счет в противостоянии - 5:5.

Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, в столице Японии может выиграть 11-й титул в одиночном разряде в карьере и третий - в нынешнем году. Ранее теннисистка победила на соревнованиях в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.

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