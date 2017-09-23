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Гросс: за Шипулина перед ОИ-2018 не стоит волноваться, у него все идет по плану

Спорт
23 сентября, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В индивидуальной гонке на летнем чемпионате России, Шипулин показал 18-й результат

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин планово готовится к старту сезона и Олимпийским играм 2018 года, за него не стоит беспокоиться. Такое мнение выразил старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс, слова которого приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

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В пятницу в Чайковском Пермского края состоялся тренерский совет сборной. Ранее там же прошла индивидуальная гонка на летнем чемпионате России, Шипулин в ней показал 18-й результат. "На тренерском совете все группы отчитались о проделанной работе в летний период, рассказали о проведенных сборах и использованных тренировочных методиках, - сказал немецкий специалист. - Я доволен тем, как идет подготовка к сезону, мы кое-что изменили в ней, но сейчас не хотелось бы углубляться в детали".

"За Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими соревнованиями, у него все идет по плану. Кстати, если вы видели вчерашнюю гонку, двух первых промахов у Антона могло и не быть - там не прошли габариты. В любом случае не совсем удачная стрельба увеличит мотивацию Шипулина перед спринтом", - добавил Гросс.

Старший тренер также рассказал о состоянии Александра Логинова, который получил сильный ушиб ноги, упав во время индивидуальной гонки. "Логинов очень хорошо стартовал и до падения на первом круге показывал лучшее время, к сожалению, закончить гонку ему не удалось. Пока точного диагноза нет, в понедельник спортсмену сделают МРТ колена, и тогда мы сможем говорить о сроках восстановления. Отмечу бойцовский характер Саши, несмотря на травму, он рвался участвовать в спринтерской гонке, но, естественно, мы не будем рисковать его здоровьем", - добавил Гросс.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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