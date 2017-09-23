Гросс надеется, что Олимпиада-2018 даст много поводов порадоваться за российский биатлон

ТАСС, 23 сентября. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс надеется, что Олимпийские игры 2018 года дадут много поводов порадоваться за российский биатлон. Слова немецкого специалиста приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала одно золото в биатлоне - в мужской эстафете. "В последние два года проведена очень серьезная работа, - отметил Гросс. - Руководство СБР [Союза биатлонистов России], тренеры, обслуживающий персонал и, конечно, спортсмены ежедневно тратят огромное количество сил и нервной энергии, чтобы к началу Олимпиады подойти во всеоружии. Я знаю, что все ребята предельно мотивированы и настроены выступить в Пхенчхане как можно лучше, и я очень надеюсь, что в феврале у нас будет много поводов порадоваться за российский биатлон".

Тренер также рассказал о дальнейших планах сборной при подготовке к сезону, но не стал сообщать, где команда проведет предолимпийский сбор. "Октябрь мы проведем в Рамзау, потом отправимся на сбор в Ханты-Мансийск, где будет много контактных тренировок и работы над стрельбой, - сказал Гросс. - Важно, чтобы спортсмены были готовы к старту Кубка мира не только физически, но и психологически. Заключительная фаза подготовки к этапу КМ в шведском Эстерсунде пройдет в Норвегии, в Бейтостолене".

"Идеи [где проводить предолимпийский сбор] есть, но я пока не готов делиться ими с журналистами. Тиражирование такой информации даст повод для различных спекуляций, да и соперникам вовсе необязательно заранее знать о наших планах", - добавил специалист.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.