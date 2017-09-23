Смертин: статья с оскорблением футболиста "Балтики" Себаи - неудачная провокация

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Публикация, оскорбляющая футболиста калининградской "Балтики" Сенина Себаи, является неудачной провокацией со стороны местных СМИ. Такое мнение журналистам высказал инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира Алексей Смертин.

В пятницу "Балтика" выступила с заявлением, в котором говорится, что клуб подаст иск в суд на калининградскую газету "Новые колеса". Издание выпустило материал с заголовком "Бунт негра против судьи", посвященного матчу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов" (Самара) - "Балтика". Встреча состоялась 16 сентября и завершилась победой хозяев со счетом 3:0, ивуарийский нападающий гостей Себаи получил две желтые карточки за две минуты и был удален с поля на 14-й минуте матча.

"Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба, - заявил Смертин. - Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себаи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ".

В первенстве ФНЛ "Балтика" с 24 очками занимает седьмое место. Себаи перешел в "Балтику" в летнее трасферное окно из белорусского клуба "Слуцк". В нынешнем сезоне он провел в составе команды 11 матчей и забил четыре мяча.