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Кинэн: первое место на Востоке является главной целью "Куньлуня" в "регулярке" КХЛ

Спорт
23 сентября, 10:53 дата обновления: 23 сентября, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

После 13 матчей "Куньлунь" идет на 7-м месте в Восточной конференции

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Майк Кинэн

Майк Кинэн

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является главной целью китайского "Куньлуня" в нынешнем регулярном сезоне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба Майк Кинэн.

"Мы хорошо провели первый сегмент, в котором выиграли пять из семи выездных встреч. Во втором сегменте проиграли два матча кряду. Надеюсь, что мы сможем собраться и показать достойный результат в текущей выездной серии. Наша главная задача - занять первое место на Востоке, команда должна стремиться к этому", - сказал специалист.

"Куньлунь" всегда старается много забивать и оказаться как можно выше в турнирной таблице. Тот факт, что мы сумели забросить такое количество шайб, это прогресс нынешнего сезона", - считает собеседник ТАСС.

Также Кинэн выразил надежду на то, что посещаемость домашних матчей команды вырастет. По официальным данным, в нынешнем сезоне средняя посещаемость домашних игр китайского клуба составляет около 3 тысяч зрителей при вместимости арены 5 тысяч человек.

"Я не знаю, чего ожидать от посещаемости в Шанхае, это мой первый год в команде. Думаю, что клуб ожидал больше болельщиков на трибунах, чем было раньше. Но у многих других команд в России тоже слабая посещаемость, хотя они были созданы гораздо раньше. Хоккей - это новая игра для Китая, надеюсь, мы сможем популяризировать хоккей и на матчи будет ходит больше зрителей", - сказал Кинэн.

После 13 матчей "Куньлунь" идет на 7-м месте в Восточной конференции, имея в активе 21 очко.

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