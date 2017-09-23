Кинэн: первое место на Востоке является главной целью "Куньлуня" в "регулярке" КХЛ

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является главной целью китайского "Куньлуня" в нынешнем регулярном сезоне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба Майк Кинэн.
"Мы хорошо провели первый сегмент, в котором выиграли пять из семи выездных встреч. Во втором сегменте проиграли два матча кряду. Надеюсь, что мы сможем собраться и показать достойный результат в текущей выездной серии. Наша главная задача - занять первое место на Востоке, команда должна стремиться к этому", - сказал специалист.
"Куньлунь" всегда старается много забивать и оказаться как можно выше в турнирной таблице. Тот факт, что мы сумели забросить такое количество шайб, это прогресс нынешнего сезона", - считает собеседник ТАСС.
Также Кинэн выразил надежду на то, что посещаемость домашних матчей команды вырастет. По официальным данным, в нынешнем сезоне средняя посещаемость домашних игр китайского клуба составляет около 3 тысяч зрителей при вместимости арены 5 тысяч человек.
"Я не знаю, чего ожидать от посещаемости в Шанхае, это мой первый год в команде. Думаю, что клуб ожидал больше болельщиков на трибунах, чем было раньше. Но у многих других команд в России тоже слабая посещаемость, хотя они были созданы гораздо раньше. Хоккей - это новая игра для Китая, надеюсь, мы сможем популяризировать хоккей и на матчи будет ходит больше зрителей", - сказал Кинэн.
После 13 матчей "Куньлунь" идет на 7-м месте в Восточной конференции, имея в активе 21 очко.